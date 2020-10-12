Bursa'da ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 100 ecstasy tablet, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 18 bin lira ele geçirildi. Özel eğitimli narkotik köpeği "Fırtına" ile bir otomobilde de arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine sökülen arka tampona gizlenmiş 260 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen R.Ö, H.İ.A, B.G. ve M.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar L.T.O, Y.G, Y.K. ve B.Ç'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.