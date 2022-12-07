Pazar içinde kıyafet sattığı bir dükkanı bulunan Fatih Özmen de sabah iş yerlerini açtıklarında kedileri onları bekler halde bulduklarını aktardı. Özmen, kedilerin sabahları esnafın yolunu gözlediğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Bizim onları besleyeceğimizi bildikleri için sabahları bekliyorlar. Bizde çocukluktan beri bu alışkanlık var. Sabah dükkanı açtığımızda, 15-20 kedi bekliyor burada. Kuru mama veriyoruz, buradaki ve başka sokaklardaki kedilere. Hasta olan kedilerimiz de oluyor.