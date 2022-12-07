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Bursa'da esnaf sokak kedilerine dükkanlarında sahip çıkıyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tarihi Hanlar Bölgesi'nde yer alan Reyhan Pazarı'nda esnaf, sokak kedilerine sahip çıkıyor, onlarla dükkanlarını paylaşıyor

Giriş: 07.12.2022 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tarihi Hanlar Bölgesi'nde yer alan Reyhan Pazarı'nda pazar esnafı, bazı dükkanlarda ve boş arsalarda sokak kedilerini beslemeyi görev biliyor.

  • AA'nın haberine göre hastalanan veya yaralanan hayvanların tedavi masraflarını da karşılayan esnaf, her gün belli saatlerde çevredeki kedileri beslemek için boş arsalara mama, kırmızı ve beyaz et ile su bırakıyor.

  • Dükkanların önünü sahiplenen kediler, esnaf ve vatandaşlarca çok seviliyor. Esnaf, düzenli olarak ilgilenebildiği kedileri dükkanlarında, diğer kedilere ise çevrede bakıyor. Pasaj içlerinde ve dükkanlarda rahatça gezinen kediler ise müşterileri iş yeri sahibi gibi karşılıyor, çoğu zaman perde, kıyafet gibi ürünlerin sergilendiği tezgahlarda uyuyor.

  • ESNAFI AYAK SESLERİNDEN TANIYAN KEDİLER, MAMA SAATİNİ BEKLİYOR

    Pazarın çevresindeki boş arsalarda kedilere mama veren esnaflardan Gökhan Dinç, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini söyledi.

  • Her gün sokak hayvanlarını beslediğini belirten Dinç, "Her gün sabah 09.00 akşam 17.00'da hayvanların mamalarını temin etmeden bana rahat uyku yok, vermezsem rahatsızlık hissediyorum. Bunu diğer insanlar da alışkanlık haline getirirse, kışın özellikle çok soğuk olduğunda kapılarının önüne birazcık yem koysalar yeterli olur. Yazın sıcağında su kaplarını eksik etmeyelim, bu şekilde daha çok mutlu olunur. İnsanlar, birazcık daha sokak hayvanlarını düşünsün, yeter" diye konuştu.

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