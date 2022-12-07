Perde satışı yaptığı dükkanı bulunan Şirin Özmen ise 30 yıldır aynı yerde ailesiyle dükkan işlettiğini söyledi. Özmen, hayvanları çok sevdiğini ve onlara neredeyse annelik yaptığını anlatarak, "Ben kedilerin annesiyim, bir sürü çocuğum var. Sokaktaki bütün hayvanlara annelik yapıyoruz, onlarla mutlu oluyoruz. Hepsine elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Öncelikle insanlar sevmeyi sevilmeyi bilsin, hayvanlar çok sevimli yaratıklar, Allah onları bize emanet etmiş onlara bakalım, sahip çıkalım diye" diye konuştu.