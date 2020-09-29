Bursa'da eşini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

Hisartepe Mahallesi'nde bir caddede, İrfan G. (62),aralarında sorunlar bulunduğu iddia edilen eşi Tülin G'ye (55) tabancayla ateş etti.

Çevredekileri yanına yaklaştırmayan İrfan G, eşini eli ve göğsünden yaraladıktan sonra kaçtı.

Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gemlik Terminali yönüne gitmeye çalışan İrfan G. ise olay yeri yakınında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.