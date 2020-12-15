Bursa'da eşini öldürüp 9 yıl firar ettiği öne sürülen sanık yargılanıyor

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem T. ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat ise salonda hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenilen ölen Dilek T'nin oğlu Melik T, sanığın öz babası olduğunu belirterek, "Olay sırasında 5 yaşındaydım ve 5. kattaydım. Adem T. bu işi bence tek başına yapmadı, kardeşleri onu yıllardır sakladılar. Yaşım küçük olduğu için o gün beni aşağı indirmediler ama duyumlarım ve olay yerindeki izlerden dolayı sanığın bu işi tek başına yapmadığını düşünüyorum." dedi.
Dilek T'nin annesi Besriye T. de sanığın işsiz olması nedeniyle kızının boşanmak istediğini aktardı.
Kızı ve ailesinin, kendisinin verdiği dairede yaşadığını anlatan Besriye T, şu ifadeleri kullandı:
"Kızım çalışıyordu, ona harçlık veriyordu. Kızım dayanamadı, boşanma kararı aldı, Bunu duyan kardeşi beni arayıp 'Boşanma olursa çoluk çocuk kim varsa öldürürüz' dedi. Adem'i akşam olunca bize çaya çağırdık, Dilek de bizdeydi. Adem, ailesinin araba tuttuğunu ve topluca geleceklerini söyledi o gün. Kızım aşağı indi, çocukların kimliklerini almaya. Adem de arkasından indi, 'O bulamaz' dedi. Sonra ben aşağı indim. Kapılar açıktı, seslendim. Kimse ses vermedi. İçeri bakınca çocuğumu kanlar içinde gördüm. Benim kızımı Adem öldüremezdi, kardeşlerinin de öldürmede iş birliği olduğunu düşünüyorum."
Sanık Adem T. ise "Ben bu yaşıma kadar haram yemedim, aileme de yedirmedim. Ben yetim büyüdüm, nasıl evladıma böyle bir şey yaşatabilirim. Mağdurum, adalete sığınıyorum." savunmasını yaptı.
Mahkeme heyeti, Adem T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, sanık tarafın tanıklarının dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, 26 Ekim 2011'de Dilek T. bıçakla öldürülmüştü. Olay yerinden koşarak uzaklaşan Adem T, geçen ekim ayında düzenlenen operasyonla Muş'un Toprakkale köyünde yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!