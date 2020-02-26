26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da eşini darbeden sanığın yargılandığı davada karar açıklandı
Bursa'da eşini darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis ve para cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Semih Y. (29) ve eşi İrem Sümeyye Y. (28) ile tarafların avukatları ve kadın hakları platformlarının üyeleri katıldı.
Savunmasını yapan Semih Y, eşinin olay günü kızına tokat attığını, aralarında çıkan tartışma sırasında onu uzaklaştırmak için iteklediğini iddia etti.
Darp iddiasını reddeden sanık, eşinin kendisi hakkında sosyal medyada linç kampanyası başlattığını öne sürdü.
İrem Sümeyye Y. ise olay günü eşinin, kızına vurduğunu düşündüğü için kendisini darbettiğini söyledi.
Eşinden daha önce de defalarca şiddet gördüğünü öne süren İrem Sümeyye Y, "Bana 'Seni öldüreceğim, engelli bırakacağım.' dedi. Bana tehdit ve hakaretlerde bulundu, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
Kararı açıklayan mahkemenin hakimi, sanığa "yaralama ve hakaret" suçlarından 4 bin 860 lira para, "tehdit" suçundan da 5 ay hapis cezası verdi. Hakim, sanığın olay tarihi itibarıyla sabıka kaydının bulunmaması nedeniyle bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını bildirdi.
Duruşma sonrası adliye önünde toplanan Bursa Kadın Savunma Ağı, CHP Nilüfer Kadın Örgütü ve Bursa Kadın Meclisi temsilcileri, basın açıklaması yaparak, İrem Sümeyye Y. ve şiddet gören tüm kadınların yanında olacaklarını ifade etti.
İrem Sümeyye Y. ise avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceğini belirtti.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan İrem Sümeyye Y, 2016'da evlendiği Semih Y'nin kendisini darbettiği gerekçesiyle geçen yıl eylülde evini terk ederek annesinin yanına yerleşmiş, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak boşanma davası açmıştı.
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