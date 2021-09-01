Bursa'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

AA

Dün evinde ağır yaralı halde bulunan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Ebru G. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Necati G'nin (40) ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Osmangazi ilçesinde dün, Bahar Mahallesi 6. Yayla Sokak'taki bir evin ikinci katında yaşayan Necati G'nin kanlı giysileriyle dışarı çıktığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. Eve gelen sağlık ekipleri, Necati G'nin eşi Ebru G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, eşi ise gözaltına alınmıştı.