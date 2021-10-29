Tartıştığı eşini bıçakladı!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol B, (57) eşini bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kamile B'yi, (42) Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Şenol B, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.