Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp darbeden 2 Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı

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Bursa'da 'kız meselesi' nedeniyle tartıştıkları zihinsel engelli E.S.'nin (22) başına silah dayayıp, ardından darbeden Suriye uyruklu S.A. (16) ile İ.E. (17), tutuklandı.

Olay, 4 Eylül'de Karacabey ilçesinde Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Yüzde 60 zihinsel engelli E.S, sosyal medyadan kız arkadaşıyla yazıştığını iddia eden Suriye uyruklu S.A. ve İ.E. ile parkta buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheliler, E.S'nin başına silah dayayıp, darbetti. Bu sırada şüphelilerin bir arkadaşı da yaşananları, cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. E.S'yi döven şüpheliler, daha sonra kaçtı. E.S'nin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.S, tedavisinin ardından taburcu edildi. E.S'nin şikayeti sonrası polis, 6 Eylül'de S.A. ile İ.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki E.S'yi darp ettiği tespit edilen yaşı küçük yabancı uyruklu şüpheliler S.A. ve İ.E. 06.09.2023 tarihinde yakalanmış, 07.09.2023 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanmıştır" denildi.

DARP ANINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri yaşananları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan Abudulhalik Elramazan'ı (18) da gözaltına aldı. Abudulhalik Elramazan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.