Bursa'da elektrikli soba faciası!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Esenevler Mahallesi 3. Erbaş Sokak'ta 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan İbrahim Yılmaz'a (57) ait dairede yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, evden çıkamayan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor.