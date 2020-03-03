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Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı

Bursa'da Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11'i çocuk 21 kişi yaralandı.

03.03.2020 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
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Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı
AA

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RD 572 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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