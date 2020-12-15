Bursa'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve iki arkadaşı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Gençosman mevkisinde kısıtlamaya yönelik uygulaması sırasında, 16 BA 388 plakalı otomobil dur ihtarlarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin yaklaşık 5 kilometre kovaladığı otomobil, Yıldırım ilçesindeki Kasım Önadım Bulvarı'nda yakalandı.

Otomobil sürücüsü Turgay K. ve yanındaki Sinan K. ile Erdal Z'ye, kısıtlamadan muaf olduklarına dair belge gösteremedikleri ve polisten kaçtıkları için idari para cezası uygulandı.

Alkol testinde, sürücü Turgay K'nin 1,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.