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        Haberler Gündem Bursa'da düğün dönüşü kaza: 6 yaralı

        Bursa'da düğün dönüşü kaza: 6 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakınlarının düğününe katıldıktan sonra İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada düğüne katılan aynı aileden 1'i bebek 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:15 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:16
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        Bursa'da düğün dönüşü kaza
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        Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi yolunda meydana geldi. Bursa'daki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Gökhan V. (28) yönetimindeki otomobil, mahalle çıkışında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen Kadir E. (25) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada Gökhan V. ile araçta bulunan Ayşegül C. (28), Cevriye K. (52), Göksel K. (27), Ahmet K. (54) ve 1 yaşındaki Ege C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Kadir E.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
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