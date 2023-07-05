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Bursa'da doğum günü kutlaması yolunda feci kaza: 2 ölü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada vefat eden motosiklet sürücüsünün, doğum gününü kutlamak için yola çıktığı öğrenildi

Giriş: 05.07.2023 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da doğum günü kutlaması yolunda feci kaza: 2 ölü
Doğum günü kutlaması yolunda feci kaza: 2 ölü
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AA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyreden Mustafa Kaan Orhan (27) idaresindeki motosiklet, Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE, DİĞER KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Şerife Bozdağ'ın (50) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen Orhan da buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLET 125 METRE İLERİDE BULUNDU

Kazada sürüklenen Orhan'ın motosikleti, Bozdağ'ın cenazesinin 125 metre ilerisinde bulundu.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Mustafa Kaan Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, saat 00.00'dan sonra doğum gününü Görükle Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla kutlayabilmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

Orhan ve Bozdağ'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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