Doğum günü kutlaması yolunda feci kaza: 2 ölü

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Şerife Bozdağ'ın (50) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen Orhan da buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan ve Bozdağ'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Kaan Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, saat 00.00'dan sonra doğum gününü Görükle Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla kutlayabilmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.