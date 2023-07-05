Doğum günü kutlaması yolunda feci kaza: 2 ölü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyreden Mustafa Kaan Orhan (27) idaresindeki motosiklet, Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE, DİĞER KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Şerife Bozdağ'ın (50) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen Orhan da buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MOTOSİKLET 125 METRE İLERİDE BULUNDU
Kazada sürüklenen Orhan'ın motosikleti, Bozdağ'ın cenazesinin 125 metre ilerisinde bulundu.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI
Mustafa Kaan Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, saat 00.00'dan sonra doğum gününü Görükle Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla kutlayabilmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.
Orhan ve Bozdağ'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.