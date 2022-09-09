Bursa'da traktör devrildi, sürücü öldü

Bursa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde engebeli arazideki tarladan evine dönen İsmail Kabak'ın kullandığı traktör devrildi.

AA'nın haberine göre; traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.