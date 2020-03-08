AA

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Olay yerinden detaylar- Sağlık ekiplerinin kontrolü

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulunduBURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu.İlçeden geçen Gökdere'nin kenarında, Maksem Köprüsü altında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, Murat Yakut (25) olduğu belirlenen bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Yakut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.