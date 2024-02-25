Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da deprem! 25 Şubat 2024 Pazar Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi ile son dakika az önce deprem mi oldu, nerede?

        Bursa'da deprem!! 25 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi belli oluyor. 25 Şubat Pazar günü son olarak Van, 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Sarsıntı hissedip "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini haberimizde derledik. İşte, 25 Şubat 2024 Pazar günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 17:34 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Yayınlanan son verilere göre ise; Van Gölü'nde deprem meydana geldi. İşte, 25 Şubat 2024 Pazar günü son dakika deprem listesi...

        • 2

          BURSA'DA DEPREM!

          Bursa ve çevresinde saat 16.44'te hissedilen bir deprem meydana geldi. Gemlik merkezli depremin 3.4 büyüklüğünde olduğu açıklandı

          VAN 3.9 İLE SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 08:58'de Van'ın Tuşba ilçesine 6.46 km uzaklığında Van Gölü'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; gece saatlerinden bu yana Ege Denizi açıklarında üç tane deprem meydana geldi. Bunların en büyüğü ise gece 01:59'da İzmir Karaburun'a 73.48 km uzaklıkta 4.2 büyüklüğündeki deprem oldu. Depremin derinliği 7.44 olarak kaydedildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÜNCELLİYOR

          Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Habertürk Anasayfa