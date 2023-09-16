Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da dehşet! Önce sevgilisinin canına kıydı! - Öne çıkan haberler

        Bursa'da dehşet! Önce sevgilisinin canına kıydı!

        Bursa'da, Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen ve sevgilisi olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Nurgül D., arasında yaşanan tartışma dehşetle bitti. Nurgül D.'yi öldüren Tuncer Ş., kendi hayatına da son verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da dehşet! Önce sevgilisinin canına kıydı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak’ta bir ev, kadın cinayetinin son adresi oldu.

        İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere göre bir süredir aynı evde yaşadığı öğrenilen Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrılan Nurgül D. (35) arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

        SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

        Tartışmanın ardından Tuncer Ş. önce sevgilisi Nurgül D.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

        İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri iki sevgilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa