Bursa'da dehşet! Önce sevgilisinin canına kıydı!

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Bursa'da edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak’ta bir ev, kadın cinayetinin son adresi oldu.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI İHA'da yer alan habere göre bir süredir aynı evde yaşadığı öğrenilen Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrılan Nurgül D. (35) arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI Tartışmanın ardından Tuncer Ş. önce sevgilisi Nurgül D.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri iki sevgilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.