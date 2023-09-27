Bursa'da dehşet! Minibüsle ezemediği husumetlisini 30 yerinden bıçakladı sonra da teslim oldu!

Bursa'da dehşet! Minibüsle ezemediği husumetlisini 30 yerinden bıçakladı sonra da teslim oldu!

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Bursa'da olay edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak aydınlatmalarının çok olmadığı bir ara sokakta kavga eden 2 kişiden biri, diğeri tarafından defalarca bıçaklanıp yere yığıldı.

MAHALLELİ POLİSE BİLDİRDİ İHA'da yer alan habere göre bağrışmalar üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri, yerde ağır yaralı bir kişinin yattığını fark edince polise ve 112 ambulansına haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Katil zanlısı Hasan Ş., polise gidip teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralının Mustafa Çikin olduğunu belirledi. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Çikin kurtarılamadı. ZANLI, POLİSE GİDİP TESLİM OLDU Olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen eski kamyon şoförü Hasan Ş. olay yeri adresini verip birini bıçakladığı söyleyerek teslim oldu. BİSİKLETLE EZMEYE ÇALIŞMIŞ Hasan Ş., aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumetlisi olduğu Mustafa Çikin'i bisiklet kullanırken gördüğünü minibüsü ile ezmek istediğini uzun süre kovaladıktan sonra Hasanbey Mahallesinde bir ara sokakta sıkıştırıp bıçakladığını söyledi. 30 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ Otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan Mustafa Çikin'in vücuduna 30 bıçak darbesi aldığı belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Ş.'nin adliyeye sevk edildiği olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.