Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı

Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

Bursa'da dehşet verici olay meydana geldi. Eşiyle tartışan 42 yaşındaki K.Y. 39 yaşındaki eşi Y.C.Y'yi 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. K.Y. olayın ardından polise teslim oldu.

Giriş: 17.01.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı
Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Bursa’nın Mudanya ilçesinde eşiyle tartışma yaşayan koca cinnet geçirdi. Karısını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp, polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. (42), 39 yaşındaki eşi Y.C.Y ile sözlü tartışma yaşadı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Cinnet geçiren koca, eline geçirdiği bıçakla eşini 6 yerinden yaraladı. Ardından durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince zanlı gözaltına alınırken, sağlık görevlileri ise Y.C.Y. hemen Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da otel odasında ölüm
Sakarya'da otel odasında ölüm
Halk otobüsü şoförü feci şekilde darbedildi! Dehşet anları kamerada
Halk otobüsü şoförü feci şekilde darbedildi! Dehşet anları kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.