Bursa'da DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen M.E.Ö'nün (29) bulunduğu şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

İnegöl Otobüs Terminali'nde durdurulan otobüste, Adana'ya gitmeye çalıştığı öğrenilen M.E.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.