Bursa'da çöken istinat duvarının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışması sonlandırıldı



Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan sahil yolu kenarındaki istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle çökmüş, çevredekilerin, jandarma ekiplerine 13-14 yaşlarında bir çocuğun çöken duvarın altında kaldığı ihbarında bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışma, enkaz altında kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine sonlandırıldı. Moloz yığınları Gemlik Belediyesi tarafından kaldırıldı.