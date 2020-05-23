Bursa'da çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen kişi ağır yaralandı

AA

Çamlıca Mahallesi Lefkoşe Caddesi'ndeki kavşakta Mert Uru'nun (24) bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çok yönlü incelemede olaya karışan araçlardan birinin gri renkli bir otomobil olduğunu ve aracın sürücüsü K.G'nin aralarında husumet bulunan diğer otomobili kullanan M.S.O'ye cadde üzerinde seyir halindeyken karşılaşmasıyla ateş ettiğini belirledi.

Yanındaki tüfekle K.G'ye ateş ederek karşılık veren M.S.O'nun ayak bileğinden yaralandığı, aynı araçtaki eşi Z.T.O'nun ise yara almadığı tespit edildi.

Olay sırasında kaldırımdayken araçtan seken saçmaların ensesine isabet etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Mert Uru'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, M.S.O'yu olayda kullandığı namlusu kesilmiş çift kırma tüfek ve 2 adet dolu kartuş ile yakaladı, sol ayak bileğine isabet eden mermi de ameliyatla çıkarıldı.

Olay yerinden kaçan K.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.