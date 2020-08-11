Bursa'da çifte cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nedim Vural B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen esnaf M.G, ölenlerden Murat, kardeşi Abdullah Yenikapı ile yeğeni Abdurrahman Yenikapı'yı tanıdığını söyledi.

Sanığı da dükkana gidip geldiği için tanıdığını belirten tanık, "Aralarındaki ticari ilişkiyi bilmiyorum. Olay günü cuma namazındaydım. Çıkıp dükkana doğru yürüdüğümde kalabalık ve kargaşa gördüm. Orada bulunan kişilerden öğrendim." dedi.

Sanık Nedim Vural B. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nedim Vural B, Haziran 2018'de eski ortağı Murat ile kardeşi Abdullah Yenikapı'yı aralarında çıkan tartışma sırasında öldürdüğü, Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.