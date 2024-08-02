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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı | Son dakika haberleri

        Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, atıklarla çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 kişiye mıntıka temizliği yaptırıldı ve cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:24
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          Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevreyi kirletenlere ders gibi ceza verildi.

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          İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sanayi atıklarının çevreye atılmasıyla ilgili takip başlatan belediyeye bağlı zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

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          Ekipler, denetim esnasında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokağı'nda seyreden motosikletli hurdacıların çevreye boya tozu ve moloz atığı bıraktığını tespit etti.

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          Hurdacıları takip eden ekipler, atıkları bırakırken yakaladıkları 2 kişiye bunları toplatıp motosikletlerine geri yükletti. Ekipler, daha sonra bu kişilere ilgili yasa maddesi gereğince idari para cezası kesti.

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