Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, atıklarla çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 kişiye mıntıka temizliği yaptırıldı ve cezai işlem uygulandı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevreyi kirletenlere ders gibi ceza verildi.
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İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sanayi atıklarının çevreye atılmasıyla ilgili takip başlatan belediyeye bağlı zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.
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Ekipler, denetim esnasında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokağı'nda seyreden motosikletli hurdacıların çevreye boya tozu ve moloz atığı bıraktığını tespit etti.
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Hurdacıları takip eden ekipler, atıkları bırakırken yakaladıkları 2 kişiye bunları toplatıp motosikletlerine geri yükletti. Ekipler, daha sonra bu kişilere ilgili yasa maddesi gereğince idari para cezası kesti.