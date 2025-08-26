Bursa'da çaya düşen kızını kurtarmak isterken boğuldu
Bursa Büyükorhan'da çaya düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu
Burhaniye Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, ailesiyle kaplıcaya giden Hüseyin Husten (45) ve kızı Arife Husten (15), dolaşmak için Emet Çayı yakınlarına gitti.
Kızının çaya düştüğünü gören baba Hüseyin Husten, kızını kurtarmak için peşinden suya atladı.
Çevredeki vatandaşlar, Arife Husten'i kıyıya çıkarırken baba, akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Hüseyin Husten'in cansız bedeni, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekibi tarafından kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikten çıkarıldı.
Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.