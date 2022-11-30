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Bursa'da cami duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Giriş: 30.11.2022 - 01:43 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da cami duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti
Cami duvarından düşen kişi hayatını kaybetti
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AA

Edinilen bilgilere göre, Ubeyt Menteş (65) Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan Selahattin Eyyübi Camisi'nde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatından ilerlediği sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Menteş'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Ubeyt Menteş'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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