Bursa'da burs başvuruları başladı

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Sanayi kenti Bursa'nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerine de burs sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri ile mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri için vereceği BURSKOOP Burs Desteği'ne başvurular başladı.

Burs başvuruları, 7-14 Ekim tarihleri arasında www.burskoop.com internet adresinden online olarak yapılacak. Başvuru sürecinde istenecek belgelere, başvuru şartlarına ve başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgilere öğrenciler yine BURSKOOP'un internet sitesinden ulaşabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni eğitim ve öğretim yılında üniversite öğrencilerine ve mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine burs vereceklerini belirtti. BURSKOOP'un internet sitesinden belirlenen tarihler arasında başvuruların yapılmasını isteyen Başkan Bozbey, sonuçların kısa sürede açıklanarak öğrencilere bildirileceğini dile getirdi.

*Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.