Bursa'da boş arsada bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı

Hacivat Mahallesi'nde yaşayan Z.Ö. (7) ve Y.O. (12),boş bir arsadaki otların arasında tabanca buldu.

Y.O'nun elindeki tabanca, bir süre sonra oyun oynarken ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi Z.Ö'nün ayağına isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Z.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tabancaya polis tarafından el konuldu, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.