Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl İlçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan BursaTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kameralarda kırmızı bisikletli bir kişinin yangın bölgesinden uzaklaştığını belirleyen ekipler kırmızı bisikletten yola çıkarak incelemeler sonucunda eşkalini belirlediği M.A.'yı teknik takibe aldı. Ekipler şüpheliyi İnegöl ilçesindeki saklandığı evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli M.A.'nın kundakladığı yerlerin güvenlik kameralarının önünde çekildiği selfie'lerden şüphelenen ekipler, şüpheli M.A.'nın çektiği fotoğrafları,DEAŞTerör Örgütüne Telegram üzerinden gönderdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin evinde arama yapan ekipler çekyatın bazası altında bulunan astara saklanmış halde, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere olan canlı bomba yeleği, patlayıcı madde, barut, güçlendirmede kullanılacak olan saçma ve çivileri ele geçirdi. Şüpheli daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altındaBursaİl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şüpheli M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, ''BenDEAŞÖrgüt üyesiyim. 5 iş yerini de ben yaktım. Yaktığım yerlerin önünde çekildiğim fotoğrafları örgüte Telegram üzerinden gönderdim. 2017-2018 yılında Dearz'da 1 yıl boyunca DEAŞ'la çatıştım. 2018 yılında Türkiye'ye kaçak yollarla girerek buraya yerleştim. En büyük amacım eğer siz beni bu akşam yakalamasaydınız patlayıcı maddeleri topladıktan sonra girişi en kolay bir polis merkezi belirleyip oraya girerek kendimi patlatmaktı '' dediği öğrenildi.
Ayrıca zanlı M.A.'nın PKK veDEAŞüzerinde yapılan baskılar sonucu metropol şehirlerde eylem planlamanın imkansız hale geldiğini iş yerlerini ve ormanlık alanları ateşe vermelerinin onlar için değerli olduğunu belirttiği öğrenildi.
5 şüpheli daha yakalandı
B.A.'nın yakalanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri, devam eden operasyonlarda B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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