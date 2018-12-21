Olay, saat 21.00 sıralarında bir apartmanda meydana geldi. Geçen yıl özel bir okulda Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenliğine atanan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Gülistan D., kendisinden haber alamayan ailesinin eve gelmesi üzerine salonun tavanında iple asılı halde bulundu.

DHA'nın haberine göre, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülistan D.'nin cansız bedeni ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.