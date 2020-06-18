Bursa'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Yargıtay 1. Ceza Dairesince sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulmasının ardından Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan K. (32),cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

İddia makamı mütalaasında, sanığın, pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülen Şükrü Kara'nın evinin bulunduğu sokakta saklanarak maktulü beklediğini, sonra da ateş ederek Kara'yı öldürdüğü anlaşıldığından sanığa "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, öldürme niyetiyle ateş etmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Gemlik Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde, 15 Eylül 2015'te iş yerine gitmek için evinden çıkan Şükrü Kara, tüfekle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, olayın faili Gökhan K, polis tarafından kısa sürede yakalanmıştı.