Bursa'da bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde 10 Eylül akşamı Ferhat S. ile Ali Şeker arasına henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ferhat S'nin tekme, yumruk ve kemerle saldırdığı öne sürülen Şeker, yaralandı.

Ali Şeker, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 3 gün yoğun bakımda tedavi gören Şeker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ferhat S. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.