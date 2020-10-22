Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili davanın görülmesine başlandı

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kenan E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.
Maktul Muhammed Yaşar'ın anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Sanık, Ramazan B. ile aralarında alacak meselesi olduğunu ve olay günü konuyu görüşmek için bir araya geldiklerini anlattı.
Daha sonra olay yerine Muhammed Yaşar'ın da geldiğini ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten Kenan E, silah çekildiğini ve kendisini savunmak için rastgele ateş ettiğini öne sürdü.
Yaşar'ı tanımadığını ve yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden sanık, "Rastgele ateş ettim. Kimsenin vurulup vurulmadığını görmedim. Bana 2 kişi silah çekmişti, nefsi müdafaada bulundum." dedi.
Olayda yaralanan Kenan A. da maktul Yaşar'ın kendisini tutarak bacağına ateş ettiğini öne sürerek, "Muhammed geldi ve küfretmeye başladı. Elini beline attı. Biz Kenan'la yan yanaydık. Muhammed boynumu kolunun altına aldı, bacağıma ateş etti. Vurulduktan sonra yere düştüm. Baktım hala ateş ediyor. Gözlerim yavaş yavaş kapanmaya başladı, sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.
Maktulün babası Ali Yaşar ise oğlunun telefonla arandıktan sonra evden çıktığını, 20 dakika sonra ölüm haberini aldıklarını söyledi.
Şikayetçi olduğunu belirten Yaşar, "Size ve adalete güveniyorum. Sanığın gereken cezayı alacağına inanıyorum." dedi.
Eksik belgelerin tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta alacak meselesi nedeniyle Kenan A, Kenan E, Ramazan B, Mehmet Fatih Ş. ve Muhammed Yaşar (34) bir araya gelmiş, taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Muhammed Yaşar tabancayla göğsünden, K.A. kasığından ve M.F.S. kolundan yaralanmıştı. Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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