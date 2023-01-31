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Bursa'da bir kişi inşaatın 3'üncü katından ağabeyinin üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatının 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybeden 17 yaşındaki Ferhat C., metrelerce yükseklikten zemin katta çalışan 24 yaşındaki ağabeyi Yusuf C.'nin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi

Giriş: 31.01.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da bir kişi inşaatın 3'üncü katından ağabeyinin üzerine düştü
İnşaatın 3'üncü katından ağabeyinin üzerine düştü
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DHA

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Yapımı devam eden inşaatın 3'üncü katında çalışan Ferhat C., dengesini kaybetti. Ferhat C., inşaatın 3'üncü katından zemin katta çalışan ağabeyi Yusuf C.'nin üzerine düştü.

Kaza sonucu iki kardeş yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki kardeş, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağabey ve kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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