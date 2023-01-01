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Bursa'da bir kişi, eşi ve kayınvalidesini silahla ağır yaraladı

Bursa'da cezaevinden kısa bir süre önce çıkan zanlı, boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak ağır yaraladı

Giriş: 01.01.2023 - 04:15 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da bir kişi, eşi ve kayınvalidesini silahla ağır yaraladı
Eşi ve kayınvalidesini silahla ağır yaraladı
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AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cezaevinden kısa süre önce çıkan Murteze E. boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı.

Murteze E. (21) kendisinden ayrılmak isteyen eşi B.E. (17) ile kayınvalidesi Birgül E.'nin (39) yaşadığı Yunuseli Mahallesi Erguvan Sokak'taki evlerine geldi.

Murteze E. burada eşi ve kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra tabancayla ateş edip kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; B.E. ile annesi Birgül E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı Murteze E. babasının evinde yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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