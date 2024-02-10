Bursa'da bir hırsız camide denediği ayakkabıyı çaldı

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Bursa’da girdiği camiden ayakkabı ve rahle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çakıllı Küme Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren Uğur P. (28), caminin içinde bir süre çevreyi gözetledi. Ayakkabılığa yönelen Uğur P., ayakkabıları teker teker denedi. Kendine uygun olan ayakkabıyı alan Uğur P., arka tarafında bulunan rahleleri de alarak camiden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AYAKKABI HIRSIZI YAKALANDI

Gözaltına alınan Uğur P., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.