Bursa'da bir apartmanda 50 kaçak göçmen yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin bir apartmana düzenlediği baskında Suriye uyruklu 50 göçmen yakalandı. Suriye uyruklu vatandaşlardan 15'inin başka illerde ikamet izni bulunduğu, 35 göçmenin de kaçak olduğu belirlendi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde bulunan bir apartmanda kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre; belirlenen adresi fiziki takibe alan polis, binada çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Önceki gün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler apartmana baskın düzenledi. Operasyonda apartmanın çeşitli dairelerinde saklanan Suriye uyruklu 50 göçmen yakalandı.

35 KAÇAK GÖÇMEN SINIRDIŞI EDİLECEK

Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriye vatandaşlarından 35'inin kimliği olmadığı, 15'inin ise diğer illerde oturma izinlerinin bulunduğu tespit edildi. Kimliği olmayan 35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, oturma izni olan 15 göçmen ise oturma izni bulunduğu illere gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.