Bursa'da bir apartman için karantina kararı - HABERLER

DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokakta bulunan 1 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA'nın haberine göre; konu ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Coronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No:95-1'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir."