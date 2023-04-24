Bekçilerden kaçan şüpheli dereye atladı

Ekiplerin çağırması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Özgür Y'nin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ayağında kırık olduğu tespit edildi.

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