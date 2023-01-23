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Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi

Bursa Orhangazi'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, aynı motosikletteki kişi hayatını kaybetti

Giriş: 23.01.2023 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi
Motosiklet bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
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AA

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik gişelerine yakın mevkide Adnan Tezcan (20) yönetimindeki motosiklet, yol ayrımındaki virajı döndükten sonra bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Tezcan ve yanındaki Yusuf Berra Arık (19) motosikletle yola savruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Arık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motosikletin sürücüsü ise ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Arık'ın cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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