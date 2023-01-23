Motosiklet bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik gişelerine yakın mevkide Adnan Tezcan (20) yönetimindeki motosiklet, yol ayrımındaki virajı döndükten sonra bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Tezcan ve yanındaki Yusuf Berra Arık (19) motosikletle yola savruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Arık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motosikletin sürücüsü ise ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Arık'ın cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.