Bursa'da barda kavga çıktı: 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesinde yaşayan E.G. (30) ve S.K. (28) eğlenmek için Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir bara geldi.

Burada ikili ile bar çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. ile S.K. tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

E.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri. olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.