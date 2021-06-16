Bursa'da bankadan 200 lira soyuldu!

Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, bankanın camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti. AA^nın haberine göre; banka güvenliği ve şube müdürüyle görüşen ekipler, vezneden 4 adet 50 liralık banknot çalındığını belirledi.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.