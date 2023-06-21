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Bursa'da avukat çift, bıçaklı ve taşlı saldırıda yaralandı: Olay anı kameraya yansıdı

Bursa'da avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı, velayet davasında çocuğun teslimi için gittikleri adreste, çocuğu vermek istemeyen ailenin bıçaklı ve taşlı saldırısına uğradı. Cep telefonu kamerasına anbean kaydedilen saldırıda yaralanan avukat çift, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu

Giriş: 21.06.2023 - 06:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da avukat çift, bıçaklı ve taşlı saldırıda yaralandı: Olay anı kameraya yansıdı
Avukat çiftin yaralandığı bıçaklı taşlı saldırı anı kamerada
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DHA

Bursa'da velayet davasında çocuğun teslimi için gittikleri adreste, çocuğu teslim etmek istemeyen ailenin bıçak ve taşla saldırısına uğrayan avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı yaralandı. Avukat çifte ve araçlarına saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuk teslimi için gittikleri ailenin bıçaklı ve taşlı saldırısı sonucu yaralandı. Avukat çift, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadığını belirten Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun şu ifadeleri kullandı:

"Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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