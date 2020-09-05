Geçit Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü yangın, yaklaşık 15 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Tesiste hasar meydana geldi.