Bursa'da atık sular ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor

BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ortalarında hizmete alınan Gemlik, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde atık suların ilgili yönetmelik kriterlerine uygun şekilde işlenmesinin yanı sıra ek olarak ultraviyole sistemiyle dezenfekte edilerek deşarj edildiğini söyledi.
Gülenç, dezenfeksiyon işleminin önemine değinerek "Verdiğimiz bu sular, sulama suyu kalitesinde olup kesinlikle canlıların yaşamasına engel olacak veya müsilaj oluşmasına yol açacak atıklar değildir. Tesislerimizi 24 saat izlemekteyiz. TÜBİTAK, 3 ayda bir çıkış noktalarındaki suyu almakta ve incelemektedir. Yapılan bu arıtma tesislerinin ne kadar yararlı olduğunu görmekteyiz. İlk gün ve bugün arasında baktığımız zaman arıtma tesislerimizden çıkan suyun 2 kat iyileştiğini biz raporlarımızda görmekteyiz." diye konuştu.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme ile toplamda 33 noktada 3 aylık periyotlarda izleme numuneleri alınarak arıtılan sularla ilgili analizler yapıldığını anlatan Gülenç, yaklaşık 350 bin kişilik bir nüfusa hizmet verebilen 4 tesisteki arıtmalarda Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu sağlandığını dile getirdi.
Gülenç, atık suların Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğine de uygun şekilde işlendiğini, bu kriterlere ek tedbirler de alındığını kaydetti.
Bursa'nın Marmara Denizi kıyısındaki arıtma tesisleri ve kapasiteleri şöyle:
|Atık su arıtma tesisi
|Nüfus kapasitesi
|Günlük arıtma kapasitesi
|Mudanya
|138.000
|21.850 metreküp
|Gemlik
|135.000
|18.850 metreküp
|Küçükkumla
|40.000
|5.350 metreküp
|Kurşunlu
|30.000
|4.725 metreküp
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