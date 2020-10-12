Bursa'da aşure dağıtan genç kızın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, hakkında "taksirle ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen İlhami B'nin ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Taraf avukatları ile kazada ölen Eda Müdüroğlu'nun (20) babası Bertan Müdüroğlu salonda hazır bulundu.
Tutuklu sanık İlhami B. mahkemedeki savunmasında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinden Bursa'ya yeni taşındığını, bir inşaat firmasında şoför olarak çalışmaya başladığını anlattı. Kazanın, yeni iş yerindeki ikinci gününde meydana geldiğini belirten sanık, şunları söyledi:
"Kamyon çok yüklüydü, içinde kum ve çimento vardı. Bunu inşaattaki görevli bir kişiye söyledim ancak görevli bana, 'Bir şey olmaz' dedi. Hem kendi ailemi hem o kızı hem de o kızın ailesini perişan ettim. Gece uyanıp bu olay nedeniyle sürekli ağlıyorum. Keşke Eda'nın yerine ben ölseydim de o ölmeseydi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Benim SRC belgem yok, E sınıfı ehliyetim var. E sınıf ehliyeti olanlar otobüs, kamyon, kamyonet kullanabiliyor. Çalıştığım şirket benden SRC belgesi istemedi. Araç geri kayınca, kornaya bastım. Eda kör noktada duruyordu, göremedim. El frenini çekip çekmediğimi hatırlamıyorum ancak kamyonette yük çok fazlaydı. Yük arkada aşırı derecede olduğundan, rampada olduğu için kaydı. Yağmur falan yoktu, yerler kuruydu, olay akşam üstü oldu ve hava aydınlıktı."
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamını ve kaza yerindeki tanıkların da dinlenilerek keşif yapılmasını kararlaştırıp duruşmayı erteledi.
Bursa'da 30 Ağustos'ta, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokağı'nda geri manevra yapan İlhami B. idaresindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, dedesine aşure götürmek için evinden çıkan Eda Müdüroğlu'na çarpmıştı. Apartman girişiyle kamyonet arasına sıkışan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
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