Bursa'da annesini bıçaklayıp parasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta annesi Y.A'yı bıçaklayıp zorla 600 lirasını alan P.K'yı (23) yakalamak için çalışma başlattı.

Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen P.K, polis tarafından burada yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan P.K'nın 60 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.