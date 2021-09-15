Bursa'da anne ve babasını murçla yaralayan sanık, yeniden yargılanıyor

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Önder Bilgit (30), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın ailesi ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.
İddia makamı mütalaasında, suçu sabit görülen sanığın, anne ve babasına karşı eylemi nedeniyle ayrı ayrı "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanığın babası Hüseyin Bilgit, oğlu için Adli Tıp Kurumundan gelen "akıl sağlığı yerinde" olduğu yönündeki raporu ve mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Oğlumun beraatine karar verilmesini ve tedavi edilmesini talep ediyorum." dedi.
Anne Emine Bilgit de yıllardır süren dava nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu anlattı.
Kimseyi öldürmediğini dile getiren sanık Önder Bilgit ise "Uzun süredir infaz görmekteyim. 9 yıldır tutukluyum artık tahliye olmak istiyorum." diye konuştu.
Sanık avukatlarının yeniden rapor alınması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
- Olay
Önder Bilgit, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Yalıçiftlik Mahallesi yolunda, 9 Temmuz 2013'te aileye ait zeytinyağı fabrikasında, babası Hüseyin ve annesi Emine Bilgit'i (60) tartışma sırasında murçla yaralamıştı. Yaralı çift, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, olay yerinden kaçan Önder Bilgit ise jandarma tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.
"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen genç hakkında verilen karar, akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde alınan raporların çelişkili olduğu, ayrıca davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Sanık 2019 yılında yeniden 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bilgit, Yargıtay'ın, Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığına ilişkin yeniden rapor alınmasına yönelik bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başlanmıştı.
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