Bursa'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu üzerindeki Göl Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yatalak bir hastayı taşıyan Abdullah P. (60) yönetimindeki hasta nakil ambulansı, kavşaktan geçiş yaptığı sırada, Orhangazi istikametinden gelip göl yoluna girmeye çalışan Sefa Ö. (27) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

AĞACA ÇARPAN AMBULANS ASKIDA KALDI

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DHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait bahçeye düştü. Bahçedeki bir ağaca çarparak askıda kalan ambulansta bulunan sürücü Abdullah P. (60), hasta Hatice Bozdağı (78), refakatçisi Havva Ulu (51), sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) ve kamyonet sürücüsü Sefa Ö. (27) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ambulansta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kavşakta güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMBULANSTAKİ HASTA KURTARILAMADI

Kamyonetle çarpışan hasta nakil ambulansındaki yatalak hasta Hatice Bozdağı (78), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.