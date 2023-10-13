Bursa'da alev alan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi
Giriş: 13.10.2023 - 03:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 03:09
Osmaneli ilçesinde E.Ç. (52) idaresindeki servis otobüsü, Düzmeşe-Orhaniye köyleri arasında seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi.
AA'nın haberine göre, sürücünün yol kenarına çektiği ve içinde yolcu bulunmayan otobüs bir süre sonra yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.